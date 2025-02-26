Toyota RAV4 визнана найкращим економним кросовером / фото ua.depositphotos.com

Найти среди большого разнообразия моделей действительно надежный, качественный и безопасный автомобиль бывает очень не просто. На помощь пришли специалисты американской организации Consumer Reports, которая публикует обзоры потребительских товаров, основанные на отзывах пользователей и результатах тестирования.

В рейтинг попали десять новых машин разных классов и ценовых категорий. Здесь представлены преимущественно японские авто, которые традиционно отличаются высокими показателями надежности.

Интересно, что в рейтинг попал лишь один европейский автомобиль - BMW X5/X5 PHEV. Также в нем нашлось место для супер популярного электрического кроссовера Tesla Model Y.

Видео дня

ТОП-10 лучших авто 2025 года:

  • Компактный автомобиль - Nissan Sentra;
  • Среднеразмерный автомобиль - Toyota Camry;
  • Субкомпактный кроссовер - Subaru Crosstrek;
  • Компактный кроссовер - Subaru Forester;
  • Экономный кроссовер - Toyota RAV4 PHEV;
  • Среднеразмерный кроссовер - Toyota Highlander Hybrid;
  • Компактный премиальный кроссовер - Lexus NX 350h и 450h+;
  • Среднеразмерный премиальный кроссовер - BMW X5 и X5 PHEV;
  • Электромобиль - Tesla Model Y;
  • Пикап - Ford Maverick и Maverick Hybrid.
Их надежность феноменальна: на Западе назвали лучшие авто 2025 года

Автомобильный рынок - советы специалистов

Напомним, недавно автомеханик и водитель с многолетним стажем Джастин Оуэн посоветовал избегать некоторых подержанных авто, если речь идет о вашей первой машине.

В список попали Ford Mustang, Jeep Wrangler, Mercedes-Benz ML 350 4MATIC, Ford F250 Super Duty Powerstroke, BMW M3, Chevrolet Aveo, Mazda Speed 3 и Mazda RX-8.

В свою очередь, специалисты портала Edmunds посоветовали 12 лучших среднеразмерных кроссоверов с тремя рядами сидений. Среди них - Kia Telluride, Hyundai Palisade и Toyota Grand Highlander.

Вас также могут заинтересовать новости: