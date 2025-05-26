Среди новых автомобилей абсолютным лидером стала модель BYD Song Plus.

Доля китайских автомобилей в украинском автопарке неуклонно растет, хотя пока это касается преимущественно новых авто. Соответствующие данные приводит "Институт исследований авторынка".

Подержанные автомобили

В прошлом месяце доля легковых авто, произведенных в КНР, в структуре внутренних перепродаж составила относительно небольшие 1,4%. Самым популярным автомобилем здесь стал электрический кроссовер Volkswagen ID.4 Crozz. За месяц перепродали 88 таких авто.

Специалисты предупреждают об определенных трудностях с этим авто. Его владельцы сталкиваются с перебоями в работе мультимедийной системы и нестабильной работой кондиционера.

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На второй позиции находится Geely CK (54 единицы), а третье место занял Chery QQ (45 единиц). Средний возраст машин в этом сегменте составляет девять лет.

Остальная часть рынка машин с пробегом - "Made in China". То есть, речь идет о первых регистрациях подержанных автомобилей, которые импортировали из-за рубежа и производителем которых выступает именно КНР.

В этом сегменте лидером является Zeekr 001 (34 единицы). Второе место заняла модель MG ZS, а третье - Zeekr 7X. Средний возраст в этом сегменте составляет три года.

Новые легковые автомобили

Значительно более интересной выглядит картина на рынке новых машин из Китая. В прошлом месяце их доля составила 14% от всех первых регистраций. То есть, речь идет о каждом седьмом новом автомобиле, зарегистрированном в нашей стране.

Абсолютный лидер здесь - автомобиль BYD Song Plus, который показал результат в 174 регистрации. "Это кроссовер с гибридной или полностью электрической силовой установкой, который демонстрирует хорошее соотношение цены, оснащения и современного дизайна", - отмечают специалисты.

Второе место в этом сегменте занял Zeekr 001 (62 единицы), тогда как на третьем оказался Audi Q4, собранный в Китае (56 единиц).

Китайские автомобили - другие новости

Недавний автосалон в Шанхае подтвердил намерение КНР превратиться в мирового лидера автомобильной индустрии.

Большую часть экспонатов гигантского автосалона составили именно китайские авто, хотя еще около 15 лет назад китайских автопроизводителей считали производителями "неуклюжих подделок".

Показательно, что китайский BYD уже обошел компанию Tesla по продажам своих автомобилей в мире. А недавно стало известно о том, что компания впервые продала на территории Европы больше электрических авто, чем компания Маска.

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