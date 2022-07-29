Увеличение цен неравномерно распределено по регионам.

К концу 2022 года стоимость необработанных продуктов в Украине вырастет почти на 50%. В дальнейшем продовольственная инфляция существенно затормозится.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины за июль 2022 года.

Вследствие шоков предложения, связанных с войной, продовольственная инфляция будет высокой до конца года. Поступления на рынок нового урожая не будет иметь существенного общего дезинфляционного эффекта из-за проблем с логистикой и эффекта переноса больших производств и других затрат бизнеса, в том числе на топливо.

По данным НБУ, в 2022 году стремительно дорожали фрукты и овощи из-за нехватки предложения ранней продукции из временно оккупированных южных регионов Украины. Ощутимее дорожали крупы, в частности гречка и рис, из-за исчерпания запасов и сокращения возможностей импорта. Ускорился и рост стоимости соли, прежде всего, из-за разрушения основного добывающего предприятия. Более быстрыми темпами росли цены на молочные и рыбные продукты, а также на безалкогольные напитки.

Ограниченное предложение, учитывая трудности с поставкой отдельных товаров, физическое уничтожение складов, роста себестоимости, высокая мировая инфляция привели к стремительному ускорению роста цен на непродовольственные товары и услуги. Прежде всего дорожали товары для дома (посуда, мебель и бытовая техника), товары личного ухода, электроника и автомобили.

Увеличение цен неравномерно распределено по регионам. Так, значительно выросли цены на временно оккупированных территориях, в деоккупированных регионах, а также в прифронтовых зонах.

В то же время проблемы с экспортом и хранением урожая привели к резкому уменьшению закупочных цен на зерновые и масличные. В результате стремительно замедлились темпы подорожания масла. Избыток агросырья обусловил подешевение кормов, что вместе с сокращением рынков сбыта и внутреннего спроса сдерживало рост цен на продукцию животноводства. Так, замедлилось подорожание говядины и курятины, а стоимость яиц осталась на уровне прошлого года.

Ранее стало известно, что до конца 2022 года инфляция будет ускоряться и достигнет 31%, ее возвращение к цели 5% предполагается в 2025 году.

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