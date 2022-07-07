По данным аналитиков, огурцы сейчас в среднем в 3,5 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

В Украине огурцы открытого грунта начали массово поступать в продажу практически во всех регионах страны по оптовым ценам 10-15 грн/кг, что в среднем в 3,5 раза дороже, чем в аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщили аналитики платформы EastFruit.

"Такую ценовую разницу ключевые игроки рынка связывают с оккупацией Запорожской области, которая прошлые сезоны была лидером по выращиванию огурца в открытом грунте и в летних теплицах. На сегодняшний день поставки данной продукции из Запорожской области практически не осуществляются", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, не последнюю роль в высоких ценах на грунтовый огурец сыграло и подорожание логистики.

Также, как отметили аналитики, существенно увеличилось время транспортировки плодоовощной продукции между областями, что не всегда положительно сказывается на качественных характеристиках овощей.

Как сообщал УНИАН, в Минагрополитики отметили, что в Украине дефицита фруктов и овощей через оккупацию южных регионов не ожидается.

Вас также могут заинтересовать новости: