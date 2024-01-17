По итогам 2023 года Укрзализныця перевезла 148,4 млн тонн грузов. В целом, с марта по декабрь, компания перевозила в среднем ежемесячно на 23% грузов больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщили в АО УЗ.

В компании отмечают: из-за временной оккупации части территорий УЗ пока не может выйти на показатели грузоперевозок, которые были до широкомасштабного вторжения. Но после открытия украинского морского коридора и портов удалось нарастить перевозки на экспорт.

"За 5 месяцев работы коридора железная дорога перевезла в направлении черноморских портов 8,8 млн тонн грузов. Это на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года, когда работал зерновой коридор. В декабре 2023 года мы вышли на рекордную выгрузку - 3,8 млн тонн для черноморских портов с начала полномасштабного вторжения. Также железная дорога почти на 33% нарастила объемы перевозок в направлении портов Дуная", - прокомментировал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

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По его словам, в 2023 году через морские порты было перевезено 22,3 млн тонн всех грузов, а через сухопутные переходы - 34,4 млн тонн. Но заметнее всего в прошлом году выросли показатели внутренних перевозок: по сравнению с 2022 годом они увеличились на 11,4%.

Напомним, ранее глава УЗ Евгений Лященко также спрогнозировал, что по итогам 2023 года УЗ получит 7 млрд грн чистой прибыли - после 9,6 млрд грн чистого убытка 2022-го.

Как известно, ранее УЗ подготовила финансовый план на 2024 год, в котором ожидала убыток, и предлагала очередной раз повысить тарифы на грузовые перевозки. Но эта инициатива не нашла поддержки у правительства: там отметили, что разблокирование портов и рост экономики обеспечит рост объемов железнодорожных грузовых перевозок. А соответственно, доходы компании значительно вырастут и без повышения тарифов.