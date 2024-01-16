Фермеры "в прифронтовых странах" понесли значительные убытки, заявил венгерский министр.

Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии призвали Европейскую комиссию "защитить европейских фермеров" и ввести импортную пошлину на украинское зерно.

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что они проинформировали Брюссель об изменениях в динамике украинского экспорта в ЕС и потере их странами рынков сбыта зерновых и масличных культур. Надь заявляет, что фермеры "в прифронтовых странах" понесли значительные убытки, поэтому им надо "помочь справиться с рыночными перебоями, вызванными украинской сельскохозяйственной продукцией".

"В последние годы фермеры все больше обеспокоены увеличением экспорта из Украины, в дополнение к проблемам, связанным с высокими производственными затратами, ростом ценовых рисков и рисков для доходов, а также неблагоприятными климатическими условиями. Основной причиной этого является то, что украинская сельскохозяйственная продукция, которая дешевле благодаря различным стандартам производства и размерам хозяйств, вытесняется с их традиционных экспортных рынков", - говорится в заявлении венгерского министра.

Он призвал Брюссель ввести тарифы "на наиболее чувствительную сельскохозяйственную продукцию", а также заявил, что украинские товары и сельскохозяйственная продукция "часто имеют сомнительное качество".

"Пять стран имеют общую позицию относительно того, чтобы украинский аграрный экспорт не имел негативного влияния на европейский аграрный рынок. Поэтому Брюссель также должен обеспечить последовательное применение сельскохозяйственных стандартов ЕС ко всем продуктам, предлагаемым европейским потребителям. Мы призываем Еврокомиссию предоставить отчет о соответствии стандартов производства в Украине стандартам сельскохозяйственного производства ЕС", - добавил он.

Протесты на границе Украины: последние новости

Напомним, что на границах Украины с Румынией и Польшей продолжают бастовать перевозчики и фермеры.

Румынские аграрии перекрывают движение для грузовиков на пунктах пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус", они заявляют, что украинский импорт заблокировал порт Констанца и снизил цены на сельскохозяйственную продукцию в Черноморском регионе.

Польские перевозчики по-прежнему требуют возврата практики разрешений для украинских коллег.

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