Главной причиной этого роста является нехватка сырья, считает эксперт.

В течение 2023 года наблюдался существенный рост цен на молоко-сырье. В конце года, в декабре, цена достигла более 15 гривен за килограмм, что составляет примерно 30% роста за четыре месяца. Об этом сообщила руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г. Львов Татьяна Попович, ссылаясь на данные Госстата.

По ее словам, цены на молоко и молочные продукты вообще выросли на 10% в течение 2023 года.

"Главной причиной этого роста является нехватка сырья. Ежегодное сокращение численности крупного рогатого скота оказывает значительное влияние на это. Например, количество коров в 2023 году по сравнению с 2017 годом снизилось почти на 40%", – объясняет она.

Эксперт добавила, что повышение затрат на энергию, топливо и логистику для перерабатывающих предприятий также способствуют росту цен. В результате, по ее словам, высокие внутренние цены на молочные продукты могут привести к увеличению их импорта.

"Есть возможность, что цены на молоко-сырье начнут снижаться, поскольку перерабатывающие предприятия не обладают достаточными оборотными средствами для поддержания высоких закупочных цен", – считает Попович.

Она отметила, что сейчас средняя цена на 1л молока 3,2% жирности – 35 грн, масло сладкосливочное ДСТУ 72,5% стоит 240 грн за кг.

Рекордная стоимость молока

В Украине стоимость молока бьет рекорды. Как сообщили в Союзе молочных предприятий Украины, во втором полугодии 2023 года цены на молоко существенно выросли - как в гривне, так и в пересчете на евро.

Декабрьский уровень цены молока-сырья в Украине, в пересчете на евро и с учетом среднеевропейских базисов поставки (€41,4/100 кг), - является самым высоким, как минимум, за последние десять лет.

Аналитики "Инфагро" считают, что в Украине может еще больше подорожать молочка. По их мнению, цены на свежие молочные продукты продолжат расти и к весне некоторые из них подорожают еще на 5-7%.

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