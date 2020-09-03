Украинские фермеры прогнозируют плохой урожай зерновых

По предварительным подсчетам, зерновых в этом году соберут на 7 миллионов тонн меньше.

В этом году фермеры ожидают значительно урожай зерновых хуже, чем в прошлом году. Читайте такжеКабмин упростила доступ аграрии к удешевлению кредитов Об этом сообщает ТСН.ua. Что стало причиной "Основная причина - негативное влияние погодных условий", - говорится в сообщении. Отмечается, что из-за засухи в начале лета очень сильно пострадали посевы зерновых в Одесской области. Что этому предшествовало В июле на Волыни затопило часть сельскохозяйственных угодий, под водой - более двадцати тысяч гектаров паев, пастбищ и личных огородов.

Также в этом году аграрии Одесской области из-за весенней засухи понесли убытков на 6,5 миллиарда гривень.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства вновь снизило прогноз урожая зерновых в Украине на 2020 год до 68 миллионов тонн с 70 миллионов тонн из-за недобора из кукурузы. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: УНИАН

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