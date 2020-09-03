За плохих погодных условий фермеры прогнозируют плохой урожай зерновых / REUTERS
В этом году фермеры ожидают значительно урожай зерновых хуже, чем в прошлом году.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
Что стало причиной
"Основная причина - негативное влияние погодных условий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за засухи в начале лета очень сильно пострадали посевы зерновых в Одесской области.
Что этому предшествовало
- В июле на Волыни затопило часть сельскохозяйственных угодий, под водой - более двадцати тысяч гектаров паев, пастбищ и личных огородов.
- Также в этом году аграрии Одесской области из-за весенней засухи понесли убытков на 6,5 миллиарда гривень.
- Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства вновь снизило прогноз урожая зерновых в Украине на 2020 год до 68 миллионов тонн с 70 миллионов тонн из-за недобора из кукурузы.
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