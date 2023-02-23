Сейчас томаты производства Турции поступают в продажу в диапазоне 85-100 грн/кг.

В Украине сейчас стоимость импортных томатов уже в среднем в 1,8 раза выше, чем в аналогичный период 2022 года.

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, большинство украинских представителей тепличных комбинатов сообщали о том, что они планируют приступить к массовой реализации нового оборота томатов в конце марта.

В то же время предложение этой продукции с внешнего рынка также сократилось. Прежде всего это было связано с сокращением поставок томатов из Турции. При этом, по словам ключевых игроков рынка, спрос в данном сегменте наоборот продолжал расти.

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Таким образом, представители оптовых компаний получили возможность в очередной раз повысить отпускные цены на импортную продукцию. Так, сейчас томаты производства Турции поступают в продажу в диапазоне 85-100 грн/кг, что в среднем на 16% дороже, чем неделей ранее.

При этом большинство представителей оптовых компаний не исключают очередного повышения цен в этом сегменте уже со следующей недели.

Цены во время войны

В начале 2023 года в Украине начали меняться цены на яблоки.

Эксперты прогнозировали, что цены на продукты могут взлететь.

По данным Государственной службы статистики, за год продукты в Украине подорожали на 33%, в том числе цены на яйца выросли на 73%, фрукты – на 77%, овощи – на 34%.

Госстат сообщал, что больше всего за 2022 год подорожали продукты питания - на 36,1%, в том числе цены на яйца выросли на 81,4%, на фрукты - на 62,6%, овощи - на 78,8%.

Эксперты прогнозировали, что в 2023 году вырастут цены на хлебопродукты. Из-за блэкаутов общая инфляция может вырасти примерно на 2,5-3%.

По состоянию на 3 февраля 2023 года стоимость лука достигла максимума за все годы независимости Украины.

По состоянию на 23 февраля 2023 года украинские фермеры подняли отпускные цены на морковь и отложили реализацию корнеплодов высокого качества.

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