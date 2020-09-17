Украина может экспортировать в ЮАР мясо птицы и свинину, а также яичную продукцию.

Южно-Африканская Республика заинтересована в поставках крокодильего мяса в Украину.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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"ЮАР… выразила заинтересованность в экспорте в Украину мясной продукции, в частности, мяса крокодилов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Украина и ЮАР обсудили возможности экспорта украинского мяса (птицы и свинины), яиц и яичной продукции в ЮАР, а также условия доступа на рынки.

Хронология событий

По данным Государственной службы статистики, производство мяса в Украине в январе-апреле 2020 года выросло на 1,7%, яиц – сократилось на 0,6%.

Украина за четыре месяца 2020 года увеличила импорт курятины до 16,1 миллиона долларов, что на 46,7% больше, чем в январе-апреле прошлого года (10,9 миллиона долларов).

Украина за пять месяцев 2020 года сократила экспорт курятины до 223,5 миллиона долларов, что на 27% меньше, чем в январе-мае прошлого года.

Украина в первом полугодии 2020 года сократила экспорт мясной продукции до 319 млн долл., что на 12% меньше, чем в январе-июне прошлого года, и является минимумом за последние пять лет.

В июне 2020 года Украина сократила экспорт курятины на четверть, а в рейтинг экспортеров вошла Великобритания, покинувшая ЕС.

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Автор: Анна Нагорная