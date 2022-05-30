По словам замминистра АПК, есть большой риск, что россияне похитят и зерно нового урожая озимой пшеницы.

Россияне украли с временно оккупированных территорий Украины уже около полумиллиона тонн зерна.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

"Согласно информации из регионов, в частности от элеваторов, которые расположены на временно оккупированных территориях, видим, что около полумиллиона тонн зерна украдено. Это есть во всех временно оккупированных областях – Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой. Зерно направляется или на территорию России, прежде всего из Харьковской, Донецкой, Луганской областей или на территории Крыма, Запорожской и Херсонской областей", – отметил заместитель министра.

По его словам, есть большой риск, что россияне похитят и зерно нового урожая озимой пшеницы, которую украинские фермеры успешно посеяли в мирное время осенью 2021 года.

"Мы надеемся, что до начала сбора, который в южных регионах начнется буквально за несколько недель, все-таки удастся победить и деоккупировать эти территории, потому что при других обстоятельствах поведение оккупантов указывает на высокую вероятность просто прямых краж этот хлеб", – подчеркнул Высоцкий.

Как ранее сообщал УНИАН, по сообщениям международных СМИ, 11 мая российское судно с украденным украинским зерном пришвартовалось у берегов Сирии.

Ранее благодаря усилиям украинских дипломатов от покупки награбленного отказались Египет и Ливан.

23 мая президент Владимир Зеленский призвал мир бороться против продажи Россией зерна, которое ее военные украли во время войны в Украине.

Кроме того, россияне воруют не только зерно, стиральные машины и сковородки. Ныне рашисты вывозят еще и металлопродукцию из Мариуполя.

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