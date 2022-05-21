В Малой Белозерке захватчики забрали из зернохранилищ зерно как фермеров, так и дольщиков.

В Запорожской области российские военные воруют зерно. Они забирают запасы фермеров и дольщиков. Из Каменки-Днепровской российские оккупанты вывезли 300 тонн зерна.

По это в своем Telegram сообщает Запорожская областная военная администрация.

Оккупанты вывозят зерно машинами. Они забирают запасы фермеров и пайщиков. О похищении зерна рассказали жители города Каменка-Днепровская и села Малая Белозерка.

"Жители Каменки-Днепровской сообщают, что вчера россияне вывезли с территории общины 10 машин по 30 тонн зерна. А по информации жителей села Малая Белозерка, захватчики забрали из зернохранилищ зерно как фермеров, так и пайщиков", - говорится в сообщении.

В селе Инженерное Пологовского района местные сообщают, что на территории общины находится очень много рашистов. Населенный пункт находится на грани гуманитарной катастрофы, там также отсутствуют лекарства. Большинство пенсионеров не имеют возможности получить пенсию.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Банк Англии прогнозирует рекордный рост цен на продукты из-за войны в Украине.

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