Для вывоза металла войска РФ разминировали часть морского порта города.

Российские оккупанты продолжают мародерствовать на территориях Украины. Враг ворует не только зерно, стиральные машины и сковородки. Сейчас рашисты вывозят еще и металлопродукцию из Мариуполя.

Об этом на своей странице в Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Мародерство рашистов на временно оккупированных территориях Украины продолжается. Вслед за похищением украинского зерна, оккупанты прибегли к вывозу металлопродукции из Мариуполя. Для этого они разминировали часть морского порта города", - рассказала она.

Уже известно, что оккупанты отправляют первую "партию" награбленного металла. Из Мариуполя в Ростов-на-Дону отправится корабль с 3 тоннами груза. Кроме этого рашисты пытаются сделать вывоз награбленного более удобным для себя. Для этого они начали восстанавливать железнодорожное сообщение в Мариуполе и Волновахе.

По информации омбудсмена, до российской оккупации на территории порта находились до 200 тысяч тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет 170 миллионов долларов.

"Своими действиями оккупант нарушает IV Женевскую конвенцию 1949 года о защите гражданского населения во время войны и статье 8 Римского статута международного уголовного суда. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине", - отметила Денисова.

Ранее УНИАН уже сообщал о масштаб украденных российскими войсками пшеницы и овощей из Херсонской области.

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