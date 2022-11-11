Аналитики довольно сдержанны относительно дальнейшего роста цен на картофель.

В Украине на этой неделе выросли закупочные цены на картофель, что отразилось и на ценах в супермаркетах.

По данным Минфина, по сравнению с концом прошлой недели, картофель подорожал на 0,26%. Несмотря на это, она является одним из немногих продуктов и единственным овощем, цена на который снизилась во время войны.

Так, в ноябре прошлого года средневзвешенная цена на картофель в Украине составила 11,92 гривни.

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Сейчас средневзвешенная цена картофеля в супермаркетах составляет 9,27 гривни на 18 копеек дороже средней цены в октябре. Цены в супермаркетах сейчас такие: Metro – 8,6 гривни; Auchan – 8,3 гривни; Megamarket – 10,9 гривни.

В то же время производители этого сегмента сообщали о том, что рост цен с начала недели не повлек ухудшения темпов сбыта.

Как сообщают аналитики проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты", хотя отпускные цены на картофель выросли на 20-30%, товар был качественным, а торговая активность на рынке не ослабевала.

"Большинство предлагаемого для продажи картофеля в течение отчетной недели уже не отличалось низкими качественными показателями и продавцы постепенно повышали отпускные цены на имеющиеся партии продукции, – отмечают они. – Даже после увеличения предыдущих ценников на картошку в размере от 20% до 30% торговая активность в данном сегменте рынка не ослабевала".

Аналитики довольно сдержанны относительно дальнейшего роста цен на картофель.

"Причин для дальнейшего роста цен на картофель в ближайшие недели нет, если только производители массово не будут сдерживать продаж продукции из хранилищ", – отмечают эксперты.

Цены на продукты в Украине

Как сообщал УНИАН, за полгода полномасштабной войны РФ против Украины стоимость борща выросла на 27%. В частности, картофель за этот период в среднем подорожал на 40%.

Так, в октябре цена на картофель составляла 4-7 грн / кг.

Ожидается, что в Украине стоимость продуктовой корзины вырастет еще на 7-8% до конца года.

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