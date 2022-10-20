При этом, по словам аналитиков, купить картофель высокого качества в достаточных объемах по-прежнему нелегко.

На сегодня цена на картофель озвучивается производителями в пределах 4-7 грн/кг, что в среднем на 16% дешевле, чем неделей ранее.

Как отметили эксперты аналитической платформы EastFruit в Украине продолжается уборка картофеля, растянувшаяся из-за дождливой погоды. Поэтому предложение этой продукции на рынке резко увеличилось, а цены начали снижаться.

При этом, по словам аналитиков, купить картофель высокого качества в достаточных объемах по-прежнему нелегко, а цены на него озвучиваются в максимальных пределах ценового диапазона. Производители, которые имеют в своем распоряжении такую картошку, предпочитают закладывать ее на хранение, ожидая этого года на положительную динамику цен в зимний и весенний периоды.

Видео дня

В то же время на рынке появилось очень много картофеля низкого качества, который не подлежит хранению. Фермеры готовы продавать ее по сравнительно низкой цене, поскольку в противном случае им придется нести огромные потери. На сегодня картофель невысокого качества можно приобрести от 2 грн/кг.

По данным экспертов, несмотря на снижение цен, сегодня картофель в Украине предлагается к продаже фактически по такой же цене, что и год назад. При этом большинство производителей не соглашаются снижать цены и предпочитают прекращать продажу картофеля, ожидая роста цен в данном сегменте уже примерно через месяц.

Цены на продукты в Украине

Как сообщал УНИАН, за полгода полномасштабной войны РФ против Украины стоимость борща выросла на 27%. В частности, картофель за этот период в среднем подорожал на 40%.

Эксперт рассказал, делать ли запасы на зиму.

Ожидается, что в Украине стоимость продуктовой корзины вырастет еще на 7-8% до конца года.

Вас также могут заинтересовать новости: