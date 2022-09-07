На сегодняшний день в основных регионах производства цены на картофель варьируются в пределах 5-9 грн/кг.

На украинском рынке из-за увеличения предложения дешевеет картофель.

Об этом сообщили эксперты аналитической платформы EastFruit.

Отмечается, что на сегодняшний день в основных регионах производства цены на картофель варьируются в пределах 5-9 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Причиной такой ситуации эксперты считают сезонное увеличение предложения данной продукции на рынке, в то время, как спрос на картофель остается достаточно невысоким. При этом большую часть продукции, поступающей в продажу, составляет картофель невысокого качества, что также негативно сказывается на формировании цен в этом сегменте.

По словам аналитиков, несмотря на понижательный ценовой тренд, картофель в Украине стоит в среднем на 46% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Однако не исключается, что тенденция снижения цены в этом сегменте будет сохраняться и дальше, поскольку уборочные работы в хозяйствах населения продолжаются.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отмечал, что после октября цены на овощи на украинском рынке вырастут на 10-15%.

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