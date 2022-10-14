В частности, овощи будут дорожать, но их дефицит не предвидится.

В Украине стоимость продуктовой корзины вырастет еще на 7-8% до конца года.

Об этом в эфире Украинского радио заявил эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.

По его словам, стоимость яиц выросла из-за повышения цен на комбикорм для кур и увеличения затрат птицефабрик на энергоносители и поддержания температуры.

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"В то же время яйцо в определенной степени является сезонным продуктом, по крайней мере сегмент домашних яиц. Потому что, когда становится холодно, куры начинают меньше нестись. В то же время даже те 5% предложения домашних яиц уменьшились, что также провоцирует небольшой рост. Но это повышение цены не является таким значительным, как по другим продуктам", - добавил эксперт.

Пендзин отметил, что овощи будут дорожать, но их дефицит не предвидится.

"Оккупация Херсонской области и юга Запорожской области автоматически привела к уменьшению поступлений на рынок овощной группы. У нас нет дефицита, потому что рынок очень быстро среагировал и к нам поехал импорт. Исходя из роста курса доллара и падения гривни, в связи с логистикой и мировым ростом цен на продовольствие, импорт является дорогим. Поэтому мы имеем достаточно высокий рост цен", - сообщил он.

Эксперт добавил, что самая низкая цена на овощи – сентябрь и начало октября, а дальше начинается рост их стоимости, потому что сохранение овощей в овощехранилищах – это также затраты на хранение.

"В целом будет расти практически все. Понемногу. И мы до конца года ожидаем плюс 7-8% к продовольственной корзине. То есть продовольственная корзина при инфляции в 30% к концу года, с декабря до декабря, вырастет на 38%. Кроме того, когда мы посмотрим на проект бюджета на 2023 год, то там тоже заложена инфляция 30%. То есть рост цен в следующем году продолжится и дальше. Потому что все те факторы, которые влияли на рост цен в этом году, будут действовать и в следующем", - подчеркнул Пендзин.

Цены на продукты в Украине

Как сообщал УНИАН, Всеукраинский аграрный совет прогнозирует, что в Украине в ближайшее время цены на продукты питания вырастут еще на 10-15%. На рост цен влияют война, нарушение логистических цепей, цены на горюче-смазочные материалы, а также курс гривни к доллару.

В частности, производители свежих молочных продуктов планируют увеличить стоимость своей продукции из-за подорожания сырья.

Относительно цены на яйца в Минагрополитики пояснили, что в этом году динамика их стоимости показывает большие колебания, а на рост повлияли несколько факторов. Во-первых, сезонность. во-вторых, из-за боевых действий прекратили свою деятельность и значительно сократили производство целый ряд предприятий. В-третьих, из-за стремительного падения цен летом ниже себестоимости в Украине резко сократилось поголовье кур, которое пока не восстановилось в необходимом количестве.

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