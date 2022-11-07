В конце месяца килограмм охлажденного мяса стоил в среднем 184,1 грн/кг.

В Украине средняя розничная цена на свинину в течение октября снизилась на 2,3% или 4,3 грн / кг.

Как сообщили в Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ), в начале месяца килограмм охлажденного мяса стоил в среднем 188,4 грн/кг, а за три недели эта отметка снизилась до 184,1 грн/кг.

Вместе с тем средняя цена килограмма свинины за октябрь составила 185,8 грн, что на 5% или на 9,3 грн/кг дороже сентябрьского показателя.

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"Больше всего против предыдущего месяца подорожали бюджетные и сезонно популярные бедро и лопатка ― на 11,7 грн/кг и 15,1 грн/кг соответственно. Изменение цен других частей ограничилось 4-10 грн/кг или 3,5 – 5% соответственно", - отметили аналитики.

Цена на свинину в Украине: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, по итогам сентября средняя розничная цена килограмма охлажденной свинины составила 176,5 грн/кг, что на 15% или на 23,4 грн/кг выше, чем месяц ранее.

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