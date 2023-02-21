После употребления зараженных продуктов, Listeria мигрирует от кишечника к центральной нервной системе и половым органам.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области информирует о получении информационного сообщения об обнаружении Listeria monocytogenes в сырах (Гаперон) из пастеризованного молока, который экспортировался из Франции.

Как говорится в заявлении, обнародованном на сайте ведомства, сообщение было получено через систему быстрого оповещения по пищевым продуктам и кормам (RASFF) от 08.02.2023 г.

Производитель - SOCIETE LAITIERE DE VICHY, France; экспортер - Thomas Export SA, France) в Украину; получатель - ООО "ТД Гурмандиз".

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После употребления зараженных продуктов, Listeria мигрирует от кишечника к центральной нервной системе и половым органам. Клинические проявления листериоза включают менингит, менингоэнцефалит, сепсис, перинатальные инфекции и гастроэнтерит.

"Уважаемые потребители, в случае обнаружения в обращении этой продукции, сообщайте Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области или обращайтесь в территориальные управления", - говорится в сообщении.

Листериоз

Инфекционная болезнь животных и человека, которую вызывают виды рода Listeria. Болезнь протекает в различных клинических формах в зависимости от иммунного статуса человека: от поражений центральной нервной системы, септических проявлений, абортов, маститов и т. д. до бессимптомного носительства.

По данным ВОЗ, листериоз обнаруживается во всех странах мира, особенно в экономически развитых. Ежегодно регистрируется несколько тысяч подтвержденных случаев заболевания и даже вспышки. Заболеваемость составляет 2-3 случая на 1 млн человек.

В США регистрируется до 1600 случаев в год с летальностью, достигающей 27%. Особенности жизнедеятельности листерий обуславливают их способность к заражению продуктов питания и размножению в них, что привело в 80-х годах XX века к многочисленным случаям пищевого листериоза. Листерии являются причиной перинатальной и неонатальной патологии человека. Зараженные дети погибают в первые дни своего рождения. При позднем заражении и раннем комплексном лечении возможно выздоровление.

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