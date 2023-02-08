Госпродпотребслужба предупреждает операторов рынка, осуществляющих обращение вышеупомянутой продукции, о необходимости изъять ее из обращения.

В Украину попала партия орехов их Бразилии с повышенным содержанием афлатоксинов, которые вызывают рак печени.

Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, управление получило сообщение через систему быстрого оповещения по пищевым продуктам и кормам (RASFF) от 26.01.2023 г. №2023.0615 по поводу выявления превышения максимально допустимых уровней афлатоксинов в бразильском орехе, экспортировавшемся из Бразилии в Украину.

Как говорится в сообщении, экспортер - AMENDOPERES LTDA, Brazil, трейдер - ROTTERDAM CUSTOMS SERVICES B.V., Netherlands) в Украину. Получатель - ООО "КРИОЛИТ-Д".

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Госпродпотребслужба в Ивано-Франковской области предупреждает операторов рынка, осуществляющих обращение вышеупомянутой продукции, о необходимости изъять ее из обращения.

Операторы рынка должны в срок не более двух рабочих дней письменно информировать об обнаруженном несоответствии Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, что предусмотрено частью 3 статьи 20 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях безопасности и качества пищевых продуктов".

"Уважаемые потребители! В случае обнаружения в обращении этой продукции, сообщайте Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области или обращайтесь в территориальные управления", - говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

Что такое афлатоксин:

Семейство афлатоксинов включает четыре основных представителя: В1, В2, G1, G2. Наиболее опасный и распространенный - афлатоксин B1. Он является гепатотропным ядом.

При поступлении в организм афлатоксины концентрируются в печени. При остром афлатоксикозе отмечаются некрозы и жировая дегенерация печени, нарушения координации, парезы, судороги, кровоизлияния, асцит, диарея, некрозы почек. При подостром и хроническом афлатоксикозе развивается цирроз и первичный рак печени. Гепатокарциномы возникают как при длительном поступлении малых доз афлатоксинов, так и от однократно приема большой дозы.

Афлатоксин В1 является наиболее сильным из известных химических канцерогенов. Установлено его тератогенное (воздействие на плод) и мутагенное (изменение клеток) влияние на организм.

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