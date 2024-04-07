Сейчас цены и уже в среднем на 50% выше, чем в прошлом году.

В Украине с 1 по 7 апреля подорожали импортные помидоры на фоне недостаточного предложения томатов на рынке. С начала недели цены выросли в среднем на 11%, и сейчас продукция оптом предлагается к продаже по 84-100 грн/кг ($2,15-2,56/кг), сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что также подорожанию этой продукции способствует рост цен непосредственно в самой Турции ввиду активизации поставок в страны Евросоюза.

Игроки рынка также отметили, что тенденция роста цен на тепличные томаты в Украине обусловлена повышенным спросом на эту продукцию на фоне довольно низкого предложения импортного томата. Сейчас на украинском рынке по-прежнему доминирует турецкая продукция, поскольку местные тепличные комбинаты еще не начали сезон сбора этих овощей.

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Стоит отметить, что сейчас цены на тепличные помидоры в Украине уже в среднем на 50% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Однако продавцы не исключают, что уже во второй половине апреля рост цен прекратится. К этому моменту большинство украинских тепличных комбинатов выйдут на рынок с новым оборотом томатов.

Цены на овощи

Цены на огурцы в Украине изменились. В начале апреля зафиксировано стремительное падение стоимости этих овощей из теплиц. Одной из причин такой динамики эксперты называют теплую погоду, которая установилась почти на всей территории Украины.

В первую неделю апреля на рынке белокочанной капусты в Украине наблюдается тенденция снижения спроса и цен. Только за выходные продукция в украинских хозяйствах подешевела в среднем на 26%.

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