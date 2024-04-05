Сейчас цены на тепличные огурцы в среднем на 40% ниже, чем в начале апреля прошлого года, отметили аналитики.

Цены на огурцы в Украине изменились - на этой неделе зафиксировано стремительное падение стоимости этих овощей из теплиц.

Об этом сообщает портал EastFruit. Одной из причин такой динамики эксперты называют теплую погоду, которая установилась почти на всей территории Украины с середины прошлой недели. Это привело к ускорению созревания местных тепличных овощей, что в свою очередь ускорило рост их предложения на рынке.

Последнее заставило украинских производителей пойти на снижение отпускных цен. Сейчас тепличные комбинаты отпускают огурцы по 65-100 грн/кг ($1,67-2,56/кг): в среднем это на 32% ниже, чем на прошлой неделе.

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Кроме того, аналитики указывают на недостаточный спрос со стороны покупателей и стабильные поставки дешевой импортной продукции из Румынии. Средние цены на нее на рынке обычно составляют не более 60 грн/кг ($1,54/кг).

Напомним, в первой половине марта также фиксировали резкое снижение цен на тепличные огурцы. По состоянию на 8 число тепличные комбинаты Украины предлагали для продажи огурцы по 85-130 грн/кг ($2,23-3,41/кг). Также отметим, что сейчас цены на тепличные огурцы в стране в среднем на 40% ниже, чем в начале апреля прошлого года.

Цены на продукты в Украине - прогноз

Ранее первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран заявил, что из-за блокады польской границы в Украине могут подорожать некоторые продукты.

Это касается, в частности, свежих тепличных овощей, которые ввозят из Европы через Румынию. Кроме того, в ближайшие месяцы ожидается подорожание сыров, оливкового масла, рыбы и морепродуктов, а также продуктов из некоторых других сегментов, которые не производят в Украине. В то же время повышение цен на продукты стандартного борщевого набора не ожидается.

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