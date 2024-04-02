Главной причиной падения в Украине продаж данной продукции является ее низкое качество вследствие длительного хранения.

В первую неделю апреля на рынке белокочанной капусты в Украине наблюдается тенденция снижения спроса и цен. Только за выходные продукция в украинских хозяйствах подешевела в среднем на 26%, пишет EastFruit.

По состоянию на 2 апреля сделки по продаже капусты заключаются по 5-10 грн/кг ($0,13-0,26/кг), тогда как еще на прошлой неделе цена нередко доходила до 12 грн/кг ($0,31/кг).

Отмечается, что главной причиной падения продаж данной продукции является ее низкое качество в местных хозяйствах вследствие длительного хранения. В то же время спрос продолжает снижаться, что также оказывает давление на цены.

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Сейчас цена на капусту в Украине уже в среднем на 55% ниже, чем год назад. Напомним, что в начале апреля 2023 года продажи этой продукции велись по 15-18 грн/кг ($0,38-0,46/кг). Аналитики не исключают, что цена на белокочанную капусту продолжит снижаться по мере ухудшения качества продукции.

Цены на продукты в Украине

Стоимость основных продуктов вряд ли изменится, однако некоторые колебания все же могут иметь место. Эксперт отметил, что овощи, которые зиму хранились в овощехранилищах, начнут дешеветь. Кроме того, можно ожидать удешевления яиц.

В конце марта в Украине наблюдалось очередное снижение цен на морковь. Так, продукция из местных хозяйств поступает в продажу по 6-10 грн/кг ($0,15-0,25/кг), что в среднем на 15% дешевле, чем неделей ранее.

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