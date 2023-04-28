В ведомстве надеются, что закон положит начало реформе в области рыбного хозяйства, будет способствовать ее восстановлению и преодолению коррупционных схем.

С сегодняшнего дня в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования государственного регулирования в области рыбного хозяйства, сохранения и рационального использования водных биоресурсов и сфере аквакультуры".

Как сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия, закон является "стратовым" для реформ в области рыбного хозяйства, будет способствовать ее восстановлению, преодолению коррупционных схем и увеличению поступлений в бюджеты местных общин.

Как отмечают в ведомстве, этот закон предусматривает создание единой государственной электронной системы управления отраслью "єРиба" с целью цифровизации отрасли; внедрение механизма выдачи разрешительных документов в электронной форме; обеспечение всех рыболовных судов средствами дистанционного контроля; установление законодательных требований к рыбоприемным пунктам как весомого рычага для учета выловленных водных биоресурсов и продукции из них и тому подобное.

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В частности, как надеются в министерстве, отныне полноценно заработают электронные аукционы на право промышленного вылова рыбы, которые до этого проводились как правительственный эксперимент. В Минагрополитики ожидают, что прозрачный механизм торгов создаст равные условия экономической конкуренции и обеспечит равный доступ к промыслу для новых субъектов хозяйствования.

"В целом реализация этого закона создаст условия для развития отрасли рыбного хозяйства, стимулирования борьбы с незаконным, неподотчетным и неурегулированным рыболовством и обеспечит возможность европейской интеграции норм права, касающихся отрасли", – говорится в сообщении.

Нардепы приняли важный "рыбный" закон

Как сообщал УНИАН, 21 марта Верховная Рада приняла закон о совершенствование государственного регулирования в области рыбного хозяйства. Эту инициативу поддержали 270 нардепов.

Речь идет о законе №7616, который должен облегчить процедуру использования водных биоресурсов для украинцев. Отдельным пунктом закон рассматривает упорядочение законодательной процедуры по использованию гидротехнических сооружений для целей аквакультуры.

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