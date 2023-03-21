Документ поддержали более 270 нардепов.

Верховная Рада приняла закон об усовершенствовании государственного регулирования в области рыбного хозяйства.

Как сообщил во вторник, 21 марта, народный депутат Ярослав Железняк в своем канале в Telegram, за принятие этого закона (№7616) проголосовал 271 депутат. Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является упрощение процедур доступа к рынку, минимизация количества "контактов" при оформлении разрешительной документации путем создания прозрачного механизма аукционных торгов по продаже прав на заключение договоров на право специального использования водных биоресурсов, уменьшение административной нагрузки на бизнес и упрощение процедуры приобретения в аренду водных объектов для рыбохозяйственных нужд благодаря отмене необходимости получения согласования Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Вместе с этим, для договоров аренды, срок действия которых истекает в период военного положения и в течение календарного года после его прекращения или отмены, предусматривается норма об автоматическом продлении.

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Также предлагается упорядочение правоотношений по взятию в пользование гидротехнических сооружений для целей аквакультуры. Целью также является цифровизация этой отрасли.

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Напомним, в начале февраля стало известно, что с 15 числа в Украине впервые в истории вводят запрет на вылов щуки во всех рыбохозяйственных водных объектах.

Этот запрет будет действовать до конца нереста - до 31 марта. Если кто-то нарушит запрет, то будет вынужден заплатить компенсацию - 3 468 гривень за один выловленный экземпляр этой рыбы.

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