Закон об экзаменах был подписан сегодня.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о необходимости сдачи экзаменов на знание украинского языка, истории и Конституции для получения гражданства Украины.

Как сообщается на сайте парламенту, речь идет о законе о внесении изменений в законы "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в части условий принятия в гражданство Украины (реестр. №7606).

Отмечается, что соответствующий закон был возвращен с подписью от президента сегодня, 21 апреля.

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Украинское гражданство - как приобрести

21 марта 2023 года Верховная Рада поддержала в целом введение как условия принятия в гражданство Украины сдачи трех экзаменов.

В законопроекте речь шла о введении сдачи экзаменов по основам Конституции Украины, истории и на уровень владения государственным языком как условия принятия в гражданство.

Таким образом, депутаты поддержали предложение премьера Дениса Шмыгаля и президента Владимира Зеленского, последний "дал зеленый свет" закону о гражданстве благодаря петиции граждан с соответствующей просьбой.

Экзамены на гражданство - распространенная практика во всем мире. Они есть в Эстонии, Литве, Латвии, Польше, Германии, США и других странах. Требования отличаются в зависимости от страны. Кандидатам предлагают сдать тест на знание языка, истории и конституции страны, а также выучить национальный гимн.

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