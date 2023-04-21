Президент Владимир Зеленский подписал закон о необходимости сдачи экзаменов на знание украинского языка, истории и Конституции для получения гражданства Украины.
Как сообщается на сайте парламенту, речь идет о законе о внесении изменений в законы "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в части условий принятия в гражданство Украины (реестр. №7606).
Отмечается, что соответствующий закон был возвращен с подписью от президента сегодня, 21 апреля.
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21 марта 2023 года Верховная Рада поддержала в целом введение как условия принятия в гражданство Украины сдачи трех экзаменов.
В законопроекте речь шла о введении сдачи экзаменов по основам Конституции Украины, истории и на уровень владения государственным языком как условия принятия в гражданство.
Таким образом, депутаты поддержали предложение премьера Дениса Шмыгаля и президента Владимира Зеленского, последний "дал зеленый свет" закону о гражданстве благодаря петиции граждан с соответствующей просьбой.
Экзамены на гражданство - распространенная практика во всем мире. Они есть в Эстонии, Литве, Латвии, Польше, Германии, США и других странах. Требования отличаются в зависимости от страны. Кандидатам предлагают сдать тест на знание языка, истории и конституции страны, а также выучить национальный гимн.