На сегодняшний день украинские хозяйства отпускают раннюю капусту по цене 20-27 грн/кг.

В Украине на текущей неделе резко снизились цены на раннюю капусту – почти на 40%.

Об этом сообщили на аналитической платформе EastFruit.

Отмечается, что причиной отрицательных ценовых тенденций в сегменте капусты нового урожая стало сезонное увеличение предложения данной продукции на рынке, а также достаточно низкий спрос.

"Первые партии белокочанной капусты урожая 2022 года появились на рынке 2 недели назад и тогда отпускные цены на данные овощи озвучивались в диапазоне 35-40 грн/кг. На сегодняшний день украинские хозяйства отпускают раннюю капусту уже в диапазоне 20-27 грн/кг, что в среднем на 37% дешевле, чем на первые партии данной продукции", - подчеркнули аналитики.

Вместе с тем на сегодняшний день цена на раннюю капусту в Украине уже в среднем на 10% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

"Многие ключевые игроки прогнозируют дальнейшее снижение цен в сегменте капусты нового урожая. Свое мнение они аргументируют тем, что в данный момент большинство украинских производителей испытывают трудности с реализацией своей продукции из-за разрыва логистических цепочек на большей части территории страны", - говорится в сообщении.

Рост цен в Украине:

В Украине в апреле 2022 года по сравнению с прошлым месяцем выросли средние цены на крупы, в частности гречка подорожала более чем на 8 гривень.

По состоянию на 18 апреля 2022 года в Украине взлетела стоимость борща.