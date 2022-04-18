Все ингредиенты украинского национального блюда, кроме белокочанной капусты, подорожали от незначительных 3% до существенного 21%.

Приготовить борщ в Украине становится все дороже. По состоянию на 15 апреля 2022 года порция красного борща на четырех человек, сваренного по традиционному рецепту, стоила 92,49 грн, что на 13% дороже по сравнению с 1 марта.

Об этом свидетельствует обновленный "индекс борща" от экспертов независимого экспертно-аналитического центра BRDO.

Отмечается, что все ингредиенты борща, кроме белокочанной капусты, подорожали в разной степени: от незначительных 3% до существенного 21%.

"Больше всего выросла цена мяса. Далее по шкале подорожания - картофель, морковь, сметана. Единственный овощ, цена которого уменьшилась - капуста (-5,38%). Почти не подорожала свекла (+3,01%)", - подчеркнули эксперты.

По словам главного экономиста BRDO Юлии Корнеевой, к основным причинам подорожания мяса в Украине можно отнести рост себестоимости производства продукции: существует восходящая ценовая динамика на корма и ветеринарные препараты, также значительно выросли транспортные расходы.

"Из-за низкой рентабельности производителям становится невыгодно выращивать свиней, в то же время покрывать нехватку продукции импортом сейчас также крайне трудно. Разрыв логистических цепей поставок приведет к возникновению дефицитов на отдельных территориях, что безусловно вызовет дальнейший рост цен", - подчеркнула Корнеева.

Она добавила, что пока сдерживающим фактором еще большего роста цен на свинину является драматическое падение покупательной способности населения, которое вынуждено экономить, отказываясь от мяса.

Отмечается, что рынок насыщен продукцией, которую производители сейчас не смогут экспортировать, что в краткосрочном периоде будет положительно влиять на ценовую динамику.

"Однако в долгосрочной перспективе инфляционное давление будет расти. Потеря экспортной выручки приведет к значительному снижению прибыльности производителей, которые впоследствии будут пытаться компенсировать потери. Также на цены повлияет стремительный рост логистических затрат, стоимости энергоресурсов, семян и удобрений", - подчеркнули в BRDO.

Рост цен в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине в апреле 2022 года по сравнению с прошлым месяцем выросли средние цены на крупы, в частности гречка подорожала более чем на 8 гривень.

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