В то же время есть и крупа, цена на которую снизилась.

В Украине в апреле 2022 года по сравнению с прошлым месяцем выросли средние цены на крупы.

Об этом сообщает "Минфин".

Так, по данным сайта, в марте килограмм гречки можно было купить в среднем за 50,81 грн, а сейчас - 59,25 грн.

Выросло в цене и пшено - с 23,32 грн за килограмм до 25,00 грн за килограмм.

Рис длинный в прошлом месяце стоил 44,18 грн за килограмм, а сейчас - 49,40 грн. В то же время килограмм длинного пропаренного риса подешевел с 36,77 грн до 29,20 грн.

Война в Украине: что происходит с ценами на продукты

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала полномасштабной войны изменились цены на ряд продуктов, в частности подорожали овощи, некоторые молочные позиции, а вот снизились цены среди прочего на сало и рис.

В то же время Госпродпотребслужба ввела ежедневный мониторинг за установлением цен на социально значимые товары. Субъекты хозяйствования призывают не допускать необоснованного повышения цен на товары в период военного положения.

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