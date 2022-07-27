На сегодняшний день производители предлагают качественную сливу по 10-20 грн/кг.

Украинские садоводы на текущей неделе только приступили к массовой реализации сливы, а цена на эти фрукты уже минимум вдвое ниже, чем в прошлом году.

Об этом сообщили аналитики платформы EastFruit.

"На сегодняшний день производители предлагают качественную сливу по 10-20 грн/кг, цена на некондиционную продукцию и вовсе стартует от 7 грн/кг. Напомним, что сезон массовой реализации сливы в прошлом году также начался в конце июля, однако тогда производители не готовы были вести отгрузки дешевле 28 грн/кг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спрос на сливы на данный момент достаточно сдержанный, что оказывает дополнительное давление на цены.

По словам садоводов, цена на сливу уже опустилась ниже уровня себестоимости, хотя это только начало сезона реализации. Они так же не исключают, что по мере продвижения уборочных работ в садах отпускные цены в данном сегменте придется и в дальнейшем снижать.

Ранее стало известно, что в Украине дефицита фруктов и овощей через оккупацию южных регионов не ожидается.

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