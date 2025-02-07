В Украине падают цены на картошку: сколько сейчас стоит килограмм популярного овоща

Цена на картофель в среднем на 21% выше, чем в начале февраля прошлого года.

Цены на картофель в Украине начали снижаться. Многие производители вынуждены уступать из-за снижения покупательской активности.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что на сегодняшний день картофель фермеры отдают по 18-28 грн/кг ($0,43-0,67/кг), в зависимости от качества и объемов партий, что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

Отмечается, что кроме снижения спроса, качество овоща уже заметно ухудшилось из-за длительного хранения, поэтому фермеры охотно снижают отпускные цены на крупные партии.

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В то же время несмотря на удешевление, на данный момент цена на картофель в Украине в среднем на 21% выше, чем в начале февраля 2024 года.

Цены на картофель в супермаркетах Украины

В Auchan этот популярный овощ продают по 26,80 грн/кг.

В АТБ картошку можно купить по 25,89 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 29,60 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В этом году украинцам придется больше тратить на овощи, молочную продукцию и алкоголь. Больше всего прирост цен в 2025 году демонстрируют картофель, морковь и свекла, а ткже подорожали молоко, сметана и масло.

При этом заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что до нового урожайного сезона овощи в Украине подорожают примерно еще на 15%.

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