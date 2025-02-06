По мнению специалиста, до нового урожая украинцам придется питаться импортным картофелем.

В ближайшее время не стоит ожидать роста цен на популярный овощ. Об этом изданию EastFruit сообщил коммерческий директор компании "Ван Дайк Техникс" Андрей Марущак.

"Картофель кардинально дорожать не будет. Здесь все очень просто. Нынешняя цена обеспечивает непосредственный импорт картофеля из Нидерландов, Польши, Литвы. Из тех стран, где с урожайностью и качеством все очень хорошо. И они готовы продавать его по той цене, которая у нас здесь сегодня. Не стоит ожидать, что у них закончится картофель, а потом подорожает наш", - считает специалист отрасли.

По словам Марущака, до нового урожая украинцам придется питаться импортным картофелем. Он напомнил, что сейчас наша страна столкнулась с нехваткой семенного картофеля.

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"И эта проблема постигла не только украинских картофелеводов", - добавляет специалист.

К этим трудностям добавились тяжелые условия сбора овоща летом прошлого года, когда многие украинские регионы пострадали от засухи и длительных осадков.

Специалист отметил, что некоторые фермеры столкнулись с тем, что вымокло до 30% полей. Это сказалось не только на количестве урожая, но и на его качестве. Среди других факторов, которые негативно сказались на урожае - рост цен на средства защиты и удобрения.

Цены на картофель в Украине - главные новости

В конце прошлого года в Украине начал стремительно дорожать картофель. В середине декабря фермеры декларировали цены на него в диапазоне 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг). Рост цен тогда связывали с тем, что оптовые компании и розничные сети увеличили заинтересованность в популярном овоще.

Уже в январе в "Украинском клубе аграрного бизнеса" рассказали, что если не будет более дешевой импортной продукции, цены на картофель могут вырасти еще больше. По словам специалистов, существенных ценовых изменений можно ожидать в марте-апреле этого года.

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