Предприниматели, получившие правительственные гранты, наймут около тысячи постоянных и 10 тысяч сезонных работников.

Аграрии, получившие правительственные гранты на развитие садоводства, ягодоводства и тепличного хозяйства наймут около тысячи постоянных работников, а также обязаны создать более десяти тысяч новых сезонных рабочих мест для развития сельских территорий.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Чиновник отметил, что система получения гранта проста и прозрачна – через портал "Дия". Рассмотрение заявки от предпринимателя происходит в сжатые сроки.

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"Заявку на получение гранта рассматривают в банке и Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. Если заявка соответствует всем критериям, то предприниматель получит ответ в течение двух-трех недель. Что важно - фермер может повторно подать доработанную заявку, если после первого рассмотрения будут выявлены определенные недостатки бизнес-плана", - отметил Высоцкий.

Грантовая программа во время войны

Правительственная грантовая программа предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса. Среди ее преимуществ - возможность для каждого желающего создать или развивать собственный бизнес по направлениям "Свое дело", "Свой сад", "Своя теплица", "Новый уровень".

С начала этого года 24 хозяйства аграрного сектора получили грантовые средства для развития своего бизнеса на общую сумму почти 57 млн 322 тыс. гривень. Среди них 23 хозяйства, которые занимаются садоводством, ягодоводством и виноградарством - им выплачено более 56 млн грн. Одно предприятие на развитие тепличного хозяйства получило 1 млн 260 тыс. грн.

Работа во время войны

В июле 2022 года на украинском рынке труда традиционно востребованными были специалисты сферы ритейл (продавцы, кассиры, администраторы торговых залов) и менеджеры по продажам.

По состоянию на 12 августа 2022 года количество предложений работы для соискателей, которые только начинают карьеру или ищут работу в новой для себя профессии, на рынке труда увеличивалось ощутимыми темпами.

По состоянию на 5 апреля 2023 года в Украине были открыты 75 тысяч новых вакансий. С приходом весны рекордсменом по приросту предложений работы стала категория "Ностинично-ресторанный бизнес, туризм".

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