Причины такой тенденции - оптимизация бизнесов и активность сферы ретейла в поиске персонала.

Количество предложений работы для соискателей, которые только начинают карьерный путь или ищут работу в новой для себя профессии, на рынке труда увеличивается ощутимыми темпами.

Об этом говорится в переданном УНИАН исследовании кадрового портала grc.ua.

"Украинские работодатели все чаще готовы брать на работу кандидатов без опыта. Количество предложений работы для тех, кто только начинает карьерный путь или ищет работу в новой для себя профессии, увеличивается ощутимыми темпами. В июле вакансии для специалистов без опыта и студентов вытеснили со второго места рейтинга самых востребованных профессий IТ-сферы", - говорится в сообщении.

В общей структуре рынка труда вакансии для специалистов без опыта занимают 12,7% от всех актуальных. Как отметили аналитики grc.ua одна из причин такой тенденции заключается в том, что владельцы компании проводят оптимизацию своих бизнесов, то есть ищут способы экономить. Им проще нанять недорогого специалиста без опыта и обучить его необходимым знаниям и навыкам на практике, чем принимать в штат специалиста с высокой заработной платой. Еще одной причиной является то, что сфера ритейла активно возобновляет поиск персонала.

"Однако и активность поисковиков без опыта значительно увеличилась в последние месяцы. До войны на одно рабочее место в этой категории претендовало 5-8 человек. С апреля конкуренция между кандидатами без опыта работы составляла уже от 14 до 15 человек на одно рабочее место. В августе найти работу специалисту без опыта стало еще труднее. На одну вакансию претендует вдвое больше - 28 соискателей", - сказано в сообщении.

Прогнозируемо, кандидатам без опыта большинство работодателей предлагают невысокую заработную плату. Почти половина работодателей (47%) предлагают зарплату в 6000-9100 грн; 35% предлагают от 9100 до 12200 грн; 10% - от 12200 до 15300 грн. 5% работодателей готовы платить сотрудникам от 15300 до 18300 грн и 3% - более 18300 грн.

Отмечается, что в среднем предлагаемая заработная плата для специалистов без опыта значительно ниже, чем средняя зарплата среди всех вакансий в июле, которая по данным grc.ua, составила 22 460 грн.

"Зато работодатели часто предлагают удобный график работы. Работать классический полный день требует лишь 34% из них. На гибкий график можно рассчитывать в 36% случаев, на сменный график работы – в 29%. Возможность работать дистанционно указана лишь в 1% актуальных вакансий. "Дистанционка" является редким явлением, ведь чаще всего специалистов без опыта берут на должности, которые требуют физического присутствия", - отметили аналитики кадрового портала.

Что касается самых популярных вакансий, то лидером является сфера ритейла: на продавцов приходится 40% актуальных вакансий. На втором месте - операторы АЗК (17%). Пятерку лидеров замыкают три профессии из сферы сервиса и работы с клиентами: тайный покупатель (13%), тайный проверяющий (8%), менеджер по продажам (3%).

Во вторую пятерку популярных вакансий входят специалист WMS систем (3%); администратор торгового зала (3%); оператор-кассир банка (2%); координатор проектов (2%); официант (2%).

Отмечается, что больше всего вакансий для новичков размещают столичные работодатели (на Киев приходится 12% вакансий). Запад отстает лишь немного: Львовская область – 10%, Ивано-Франковская область – 9%. Удаленность от линии фронта позволяет местным рынкам труда работать более или менее нормально. Хотя приграничная Сумская область также держит марку - 9%. Замыкает пятерку Днепропетровская область - 6%.

Работа во время войны:

По данным сайта по поиску работы Work.ua в июле 2022 года количество вакансий выросло на 14%.

По состоянию на 4 июля 2022 года в Украине почти в 5 раз сократилось количество самых популярных вакансий.

В августе Киев стал лидером по темпам восстановления рынка труда: более трети всех актуальных вакансий были в столице.

Вас также могут заинтересовать новости: