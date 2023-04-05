С приходом весны рекордсменом по приросту предложений работы стала категория "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм".

В марте рынок труда в Украине продолжает демонстрировать положительную динамику роста: количество размещенных вакансий выросло на 14% по сравнению с февралем - до 75,6 тыс. вакансий.

Об этом свидетельствуют данные переданного УНИАН исследования сайта по поиску работы Work.ua.

"В марте на Work.ua разместили 75 575 вакансий - на 14% больше, чем в феврале (66 245). Доля восстановления до довоенного уровня 2022 года составляет почти 75%, а если сравнить с показателями 2021 года - 91%", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что с приходом весны рекордсменом по приросту предложений работы стала категория "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" - 7 220 вакансий (+29% к февралю). Самая востребованная должность в этой категории - бармен, 1 370 предложений работы (+40%). Наибольшую динамику показали вакансии повара для работы на мангале - 95 предложений (+94%).

"В противовес вакансиям, количество которых ежемесячно растет, конкуренция соискателей за работу продолжает снижаться - минус 13% к февралю. Кстати, в марте 2023 года конкуренция в четыре раза ниже, чем была в начале полномасштабного вторжения РФ в марте 2022 года", - сообщили аналитики Work.ua.

Самая высокая конкуренция наблюдается в Киевской, Харьковской, Винницкой, Одесской и Волынской областях. Самая низкая - в Закарпатской, Черновицкой, Херсонской, Тернопольской и Кировоградской областях.

Среди самых высоких зарплат, которые предлагают специалистам (не ИТ) на неуправляемых должностях, выделяют 52,5 тыс. грн медиабайеру, 40 тыс. грн водителю-международнику, 32,5 тыс. грн бизнес-аналитику, 30 тыс. грн арматурщику, рихтовщику, риелтору.

Самые низкие зарплаты предлагают уборщикам (8 тыс. грн), посудомойщикам (9 тыс. грн) и санитарам (9 тыс. грн), у которых в марте произошел рост (+500 грн к февралю).

"Вместе с работодателями активизировались и соискатели. В марте на рынок труда вышло на 7% больше кандидатов, чем в феврале. Среди них больше всего специалистов по должностям: продавец-консультант, менеджер по продажам, администратор, водитель, офис-менеджер, бухгалтер, бармен, официант, менеджер по работе с клиентами, кассир", - говорится в исследовании.

Рынок труда во время войны

В июле 2022 года на украинском рынке труда традиционно востребованными были специалисты сферы ритейл (продавцы, кассиры, администраторы торговых залов) и менеджеры по продажам. Значительно увеличилось количество вакансий для студентов и специалистов, которые только начинают свой карьерный путь.

В августе 2022 года Киев был лидером по темпам восстановления рынка труда. Лидером по количеству размещенных вакансий стала сфера продаж.

По состоянию на 12 августа 2022 года количество предложений работы для соискателей, которые только начинают карьерный путь или ищут работу в новой для себя профессии, на рынке труда увеличивалось ощутимыми темпами. Сообщалось, что украинские работодатели все чаще готовы брать на работу кандидатов без опыта.

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