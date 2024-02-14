В целом в 2024 году посевные площади под яровыми культурами могут сократиться на 0,5 млн га.

В Украине в 2024 году прогнозируется увеличение площадей под сою и сахарную свеклу и уменьшение под кукурузу. Такие результаты опрос относительно планов и подготовки сельхозпроизводителей к проведению посевной кампании яровых под урожай 2024 года, проведенного Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, 70% опрошенных отметили, что планируют увеличение посевной площади под сою. Всего на 21% по сравнению с 2023 годом.

"Также приоритетными остаются зернобобовые, посевные площади под которыми увеличатся на 11%, и яровой ячмень – на 7%. Рост интереса к ячменю может быть связан с расширением географии морских отгрузок. Посевы яровой пшеницы вырастут на 2%", – говорится в сообщении.

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Кроме того, отметили в ведомстве, аграрии заинтересованы в выращивании ярового рапса. Часть производителей планирует посеять рапс впервые. В целом посевные площади под эту культуру увеличатся на 24%.

Относительно сахарной свеклы, по данным министерства, 60% тех, кто сеял культуру прошлого сезона, собираются несущественно расширять площади – в целом по Украине на 17%.

"При этом посевные площади под кукурузу уменьшатся на 9%. Также потенциально могут подвергнуться сокращению площади под подсолнечником. Но по состоянию на сегодня большинство аграриев еще не приняли конечное решение по площадям посева этой культуры", – отмечается в сообщении.

Как подсчитали в аграрном ведомстве, в целом в 2024 году посевные площади под яровыми культурами могут сократиться на 0,5 млн га или на 3,7% по сравнению с прошлым сезоном.

Посевная в Украине

По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, не ожидается весной кардинальных изменений относительно посевных площадей.

Он считает, что фермеры будут пытаться увеличить посевные площади сои, но серьезным препятствием может стать нехватка высококачественных семян. Также отметил, что сравнительно низкие цены на семена подсолнечника и обязательный севооборот не позволят в будущем увеличить его посевные площади.

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