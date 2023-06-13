Резкое увеличение предложения этой продукции на рынке повлекло очередное снижение цен в сегменте.

Сегодня украинские производители предлагают ранний лук по 33-38 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем неделей ранее.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, на текущей неделе большинство украинских фермеров приступили к массовому сбору лука нового урожая. Как результат, резкое увеличение предложения этой продукции на рынке повлекло очередное снижение цен в сегменте.

Также, по словам фермеров, понижательной ценовой динамике способствует присутствие на рынке раннего лука из Турции и Египта, цена на который несколько ниже, чем на местную продукцию.

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Согласно подсчетам аналитиков, сейчас ранний лук в Украине в среднем в 2,3 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Причем игроки рынка отмечают, что понижательный ценовой тренд на рынке сохраняется и дальше. По их словам, из-за невысокой торговой активности в этом сегменте, а также стремительного роста предложения фермеры вынуждены пересматривать отпускные цены на лук фактически ежедневно.

Цены на продукты в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, немало социально значимых товаров на полках ритейлеров в июне стоят дешевле, чем в начале 2023 года.

По подсчетам аналитиков сервиса доставки Zakaz.ua, с начала года существенно снизились цены на яйца, свеклу, помидоры и бананы, однако подорожали лук, капуста, морковь, яблоки и молочные продукты.

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