Основным поставщиком продукции этой группы в Украину по меньшей мере последние пять лет остается Турция.

В 2022 году наибольшая по величине доля - 10,5% - в структуре зарубежных поставок сельскохозяйственной продукции в Украину пришлась на продукцию группы "Плоды и орехи".

Об этом сообщил старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции "Института аграрной экономики" Богдан Духницкий.

Отмечается, что Украина импортировала преимущественно цитрусовые, бананы, другие экзотические плоды – авокадо, ананасы, хурму, киви, а также виноград и косточковые фрукты.

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По словам эксперта, в 2022 году объемы импорта плодов и орехов составили 663 млн долл., что на 21% меньше показателя 2021 года в 835 млн долл.

Духницкий подчеркнул, что основным поставщиком продукции этой группы в Украину по меньшей мере последние пять лет остается Турция, из которой в прошлом году завезено 220 тыс. тонн фруктов, а доля этой страны в стоимости отечественного импорта плодов составила около трети – 30,7%.

Также значительные закупки фруктов украинские компании осуществили в Эквадоре - 13,4%. Значительно меньшие объемы поставок из Греции (6,3%), Колумбии (5%), Испании (4,7%), Коста-Рики (4,6%) и Египта (4,3%).

"Наибольшим спросом среди плодово-ягодной продукции в нашей стране традиционно пользуются цитрусовые и бананы, которые в 2022 году сформировали 60% стоимости ее импорта. В прошлом году на всех товарных позициях, за исключением арбузов и дынь, фиксировалось снижение зарубежных закупок в денежном выражении", – отметил эксперт.

Эспорт и импорт агропродукции-детали

В 2022 году в Украине были ввезены агропродукции на 6,3 млрд долл., что на 23% меньше, чем в 2021 году, когда импорт агропродовольственной продукции составил около 8,2 млрд долл.

Импортные поступления в Украину свежей, охлажденной и мороженой свинины в феврале составили 743 тонны, или 1,5 млн долл. в валютном эквиваленте, что в 2,6 раза меньше, чем месяцем ранее, и является самым низким показателем по итогам февраля с 2018 года.