Проводить мониторинг 30 основных продовольственных и непродовольственных товаров.

Кабинет министров ввел ежедневный мониторинг для 30 продовольственных и непродовольственных товаров.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение было принято во время сегодняшнего заседания правительства.

Читайте такжеУкраинцев предупредили о подорожании хлебаВ тексте распоряжения говорится о том, что Государственная служба статистики должна ежедневно проводить такой мониторинг и передавать полученные результаты Министерству экономики до 16:00 отчетного дня.

Министерство аграрной политики и продовольствия совместно с областными и Киевской городской государственными администрациями должны еженедельно мониторить закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, которая попала в утвержденный перечень.

Ежедневный мониторинг цен введен в ряд основных продовольственных товаров. Это:

овощи (лук репчатый, свекла, морковь, картофель, капуста белокочанная);

мясо (куриные тушки, говядина, свинина);

пшено, крупа (овсяная и гречневая);

хлеб ржано-пшеничный, батон, макаронные изделия из мягких сортов пшеницы, мука пшеничная высшего сорта;

сахар кристаллический;

подсолнечное масло;

куриные яйца (категория С1);

молочные продукты - сметана (жирностью до 15% включительно), сливочное масло (жирностью от 72 до 82,5% включительно), пастеризованное молоко в пленке (жирностью до 2,6%).

Анализ цен коснется топлива (газ сжиженный для автомобилей, дизельное топливо, этанол (раствор 96%), бензин марки А-95) и лекарств (жаропонижающие препараты (отечественные и импортные), антибиотики (отечественные и импортные), одноразовые медицинские маски).

Как сообщал УНИАН, потребительская инфляция в Украине в декабре 2021 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2020 года - составляла 10,0%, замедлившись с 10,3% в ноябре. С начала 2021 года, за январь-декабрь, инфляция составила 10%.

В конце декабря Кабинет министров внес хлебный батон и подсолнечное масло в перечень товаров, продавцы которых должны заранее декларировать их подорожание.

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