По данным министерства, этого будет "вполне достаточно" для удовлетворения внутреннего спроса.

В Министерстве экономики Украины ожидают увеличения производства сахара на треть в новом сезоне сахароварения.

Как сообщила пресс-служба министерства, переработку сахарной свеклы уже запустил первый сахарный завод – Селищанский, всего в текущем году планируется работа 33 сахарных заводов.

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По прогнозу правительства, в 2021-2022 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2021 - август 2022) в Украине предполагается производство сахара на уровне 1,4 млн тонн, что на 30% больше, чем в прошлом МГ.

"Принимая во внимание существенные переходящие остатки (422 тыс. тонн) на начало прошлого МГ, общее предложение сахара составит 1,74 млн тонн, что будет вполне достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, объем которого оценивается в пределах 1,25 млн тонн", – подчеркнули в министерстве.

В Минэкономики напомнили, что в прошлом сезоне из-за неблагоприятных погодных условий в Украине было произведено 1,1 млн тонн сахара, что на 25% меньше, чем в 2019/2020 МГ.

Цены на сахар в Украине:

Цены на сахар в Украине за год выросли более чем на 80%, при этом продукт в нашей стране стоит в два раза дороже, чем в Европе.

По прогнозу аналитика ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светланы Литвин, новый сезон производства сахара позволит как минимум остановить дальнейший рост цен на продукт или даже приведет к их снижению.

Автор: Анна Нагорная