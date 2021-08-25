Новый сезон производства позволит остановить дальнейший рост цен на сахар.

В Украине начался новый сезон сахароварения, благодаря чему цены на сахар в ближайшее время могут снизиться.

Как сообщила пресс-служба ассоциации "Укрцукор", сезон сахароварения официально начат 21 августа с запуском Селищанского сахарного завода.

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Пока переработкой сырья занимается только один завод.

Обычно с началом нового сезона сахароварения цены на продукцию снижаются, особенно если в стране ожидается хороший урожай сахарной свеклы. В этом году прогнозы на урожай достаточно оптимистичные.

"Осенью этого года ожидается достаточный урожай сахарной свеклы с нормальными показателями сахаристости, если погодные условия не внесут свои значительные коррективы. Соответственно, новый сезон производства сахара позволит как минимум остановить дальнейший рост цены на продукт, а возможно, приведет и к ее снижению", - рассказала УНИАН аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин.

Как менялись цены на сахар:

Цены на сахар в Украине за год выросли более чем на 80%, при этом продукт в нашей стране стоит в два раза дороже, чем в Европе.

По данным ассоциации "Укркондпром", рост цен происходит в результате дефицита сахара из-за плохого урожая свеклы в 2020 году, а также сговора производителей.

Производство сахара в Украине за прошлый сезон (сентябрь 2020 - август 2021) сократилось до 1,1 млн тонн, что на треть меньше по сравнению с предыдущим сезоном (1,48 млн тонн). Из-за дефицита сахарной свеклы страна импортировала как сырье, так и готовый сахар.

Автор: Анна Нагорная