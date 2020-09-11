По состоянию на 10 сентября кукурузы намолочено 107 тысяч тонн с площади 25,8 тысячи га.

Аграрии восьми областей Украины приступили к уборке кукурузы, которой по состоянию на 10 сентября намолочено 107 тысяч тонн с площади 25,8 тысячи га.

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Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Сколько уже в Украине собрано зерновых

В целом с начала уборочной кампании в Украине собрано 43,4 миллиона тонн основных культур с площади 12,3 миллиона га. Из них зерновых и зернобобовых – 38,7 миллиона тонн с площади 9,8 миллиона га, или 64% к прогнозу.

В частности, проса намолочено 138,3 тысячи тонн с площади 80,6 тысячи га (54% к прогнозу), подсолнечника – 1,98 миллиона тонн с площади 1,2 миллиона га (19%), гречихи – 46,8 тысячи тонн с 36 тысяч га (46%), сои - 217,9 тысячи тонн с площади 123,7 тысячи га (9%).

Ранее в Минэкономразвития сообщали, что аграрии полностью завершили уборку пшеницы, ячменя, гороха и рапса.

Что этому предшествовало

По данным Украинской зерновой ассоциации, украинские аграрии в 2020 году собрали урожай пшеницы на 6% меньше, чем годом ранее, – 26,6 миллиона тонн против 28,3 миллиона тонн в 2019 году.

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Автор: Анна Нагорная