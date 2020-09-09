По прогнозам эксперта, экспорт пшеницы в текущем сезоне будет меньшим, чем годом ранее, но экспортной активности сейчас способствуют более высокие цены.

Почти половина урожая пшеницы в 2020 году в Украине будет продовольственного качества.

Читайте такжеУкраина отстает от прошлогодних темпов экспорта зерновых

Об этом сообщает пресс-служба компании "УкрАгроКонсалт" со ссылкой на эксперта зернового рынка Елизавету Малышко.

"В 2020 году из общего урожая пшеницы в Украине 47% будет продовольственной", - говорится в сообщении.

Планы по экспорту пшеницы

Также, по словам Малышко, в текущем маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) Украина отправит на экспорт на 3 миллиона тонн пшеницы меньше, чем в прошлом сезоне – 17,5 млн тонн.

При этом эксперт отметила более высокую экспортную активность в текущем сезоне, чему способствуют более высокие цены на пшеницу.

Что этому предшествовало

По данным Украинской зерновой ассоциации, украинские аграрии в 2020 году собрали урожай пшеницы на 6% меньше, чем годом ранее, – 26,6 миллиона тонн против 28,3 миллиона тонн в 2019 году.

С начала июля 2020 года, по состоянию на 7 сентября, украинские экспортеры отправили на внешние рынки 5,4 миллиона тонн пшеницы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная