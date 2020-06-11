"Укрлендфарминг" Бахматюка модернизирует свои элеваторы

Сеть элеваторов, принадлежащая аграрному холдингу «Укрлендфарминг» украинского бизнесмена Олега Бахматюка, завершила подготовку оборудования к новому сезону. В этом году в агрохолдинге модернизировали один из крупнейших элеваторов Европы.

«В этом году нами модернизировано один из крупнейших элеваторов Европы - ООО «Элеватор Агро», общей мощностью 446 тысяч тонн одновременного хранения, - рассказал "Українським новинам" директор департамента зернохранения холдинга Богдан Штогрин. - На нем установили еще одну сушилку «Кимбрия». Важно, что благодаря ее установке мы увеличили оборачиваемость элеватора, расширив спектр культур: добавили рапс, который можно принимать в объеме до 2 тысяч тонн в сутки. Модернизировали также камеру нагрева существующей сушилки GSI-10000. Реализация данных мер позволила увеличить прием подсолнечника с 2 до 5 тысяч тонн в сутки».

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Первыми во второй половине июня начинают работу элеваторы южных и центральных регионов страны. "Укрлендфарминг" имеет несколько таких, которые расположены именно в этих областях. Один из них - «Агро Сервис». «В этом году мы реконструировали на элеваторе «Агро Сервис», расположенном в Николаевской области, автомобильные весы, увеличив длину платформы до 18 м, что позволяет нам теперь принимать крупногабаритные автомобили», - отметил Богдан Штогрин.

Общая мощность собственной элеваторной сети "Укрлендфарминг" - 2,66 млн тонн одновременного хранения пшеницы. 17 элеваторов удобно расположены возле основных земельных массивов холдинга и все имеют подъездные железнодорожные пути. Благодаря своим высокотехнологичным характеристикам и логистическим преимуществам элеваторные мощности группы УЛФ покрывают 98% собственных потребностей агрохолдинга в хранении сельскохозяйственной продукции. Активной есть также работа элеваторов с посторонними поклажедателями.

«Укрлендфарминг» является одним из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), животноводством, производством мяса и молока. Владельцем холдинга, который создаёт 27 000 рабочих мест, является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

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