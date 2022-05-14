На Харьковском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили, в частности, на недопущении продвижения украинских войск в направлении государственной границы.

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на подготовке к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Северодонецк, Соледар и Бахмут, осуществляют пополнение запасов и перегруппировку подразделений.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что противник продолжает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Оккупанты осуществляют огневое воздействие вдоль всей линии соприкосновения и в глубине обороны украинских войск. Наибольшая активность оккупантов сохраняется на Слобожанском и Донецком направлениях.

"Осталась угроза нанесения врагом ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины", - отметили в Генштабе.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка изменений не претерпела, противник активных действий не проводил.

В то же время на территории Гомельской области Беларуси фиксируется проведение работ по разминированию местности в районах бывшего базирования российских подразделений.

"На Харьковском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на удержании занимаемых позиций, контроле маршрутов поставки по дороге на север и восток от города Харькова, а также недопущении продвижения наших войск в направлении государственной границы", - рассказали в Генштабе.

На Славянском направлении продолжается перегруппировка подразделений противника, создание запасов материально-технических средств.

"На Донецком направлении группировка противника сосредотачивает основные усилия на подготовке к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Северодонецк, Соледар и Бахмут, осуществляет пополнение запасов и перегруппировку подразделений. На указанном направлении перемещено до двух батальонных тактических групп. Враг проводит штурмовые действия вдоль линии соприкосновения при поддержке авиации и артиллерии. Имеет частичный успех в районе Авдеевки", - говорится в заметке.

Отмечено усиление группировки силами до батальонной тактической группы в районе железнодорожной станции "Новый Айдар".

"В Мариуполе враг продолжает блокирование наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары, проводит штурмовые действия", - отмечается в сообщении.

На Запорожском направлении противник сосредоточил основные усилия на артиллерийских обстрелах позиций украинских войск.

"На Южнобугском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Агрессор сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей, ведении разведки, пополнении боеприпасов и горюче-смазочных материалов, инженерном оборудовании позиций, осуществляет артиллерийские обстрелы позиций наших войск", - отметили в Генштабе.

На территории Приднестровского региона Республики Молдова вооруженные формирования переведены на повседневный режим работы. В то же время подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в повышенной степени боевой готовности.

"Российские войска продолжают целенаправленное уничтожение объектов гражданской инфраструктуры Украины путем нанесения ракетно-бомбовых ударов и осуществления артиллерийских обстрелов населенных пунктов в Донецкой, Одесской, Луганской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ показали, как будут уничтожать оккупантов с помощью американской техники.

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