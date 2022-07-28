Цель зернового договора состоит в том, чтобы в ближайшие четыре месяца вывезти около 20 млн тонн зерна через три украинских порта.

Судоходные компании не спешат вывозить миллионы тонн зерна, застрявшего в Украине, несмотря на соглашение об обеспечении безопасных коридоров через Черное море.

Как пишет Associated Press это связано с тем, что в водах дрейфуют взрывоопасные мины, судовладельцы оценивают риски и у многих остаются вопросы по поводу реализации достигнутого соглашения, которое будет действовать только 120 дней.

Цель договора состоит в том, чтобы в ближайшие четыре месяца вывезти около 20 млн тонн зерна через три украинских порта, заблокированных после российского вторжения 24 февраля. Это дает возможность примерно четырем-пяти сухогрузам в день перевозить зерно из портов миллионам людей во всем мире, которым грозит голод.

Однако соглашение, достигнутое при посредничестве Турции и ООН, столкнулось с реальностью, которая показывает, насколько сложно и рискованно будет его выполнять.

"Нам нужно провести большую работу, чтобы понять детально, как это будет работать на практике", – заявил Гай Платтен – генеральный секретарь Международной палаты судоходства, представляющей национальные ассоциации судовладельцев, на долю которых приходится около 80% мирового торгового флота.

"Можем ли мы гарантировать безопасность экипажей? Что будет с минами и минными полями? Очень много неопределенностей и неясных моментов", – сказал он.

Глава отдела разведки и партнер-основатель консалтинговой компании Dryad Мунро Андерсон также заявил, что основным риском, с которым придется столкнуться, очевидно, будут мины.

"Баланс сил в этом соглашении по-прежнему на стороне России", – заявил Андерсон.

По его словам, украинские порты, не охваченные соглашением, подвергаются повышенному риску атаки.

"Думаю, что Россия хочет, чтобы ее считали государством, которое контролирует развитие событий в Черном море", – сказал Андерсон.

В свою очередь министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что незамедлительное разминирование акватории не требуется, но ситуация может измениться.

Глава гуманитарного отдела ООН Мартин Гриффитс сказал, что работа в недавно открытом Совместном координационном центре в Стамбуле по надзору за экспортной сделкой ведется "непрерывно с целью обеспечения того, чтобы грузы отправлялись из украинских портов быстро, безопасно и эффективно".

Эксперты в Украине работают над составлением безопасных маршрутов для судов.

Однако аналитик киевского Центра Разумкова Алексей Мельник заявил, что в целом вопросы безопасности остаются неразрешенными, потому что российские ракеты могут поразить склады с зерном и порты.

"Судовладельцы и страховые компании напуганы, они не получили надежных гарантий безопасности, – сказал он. – Мы видим лишь слова и обещания, которые мало что значат во время войны".

По данным аналитической компании Lloyd’s List Intelligence, в Черноморске, Одессе и Южном, трех портах, указанных в соглашении, застряли 13 сухогрузов и грузовых судов и на них все еще могут оставаться экипажи, которых можно мобилизовать для начала экспорта зерна. По словам аналитика Lloyd's List Мишель Визе Бокманн, на судах, перевозящих такой груз, обычно находится от 20 до 25 моряков.

"Вы не можете рисковать этими жизнями без чего-то конкретного и приемлемого для судовладельцев и их фрахтователей для перевозки зерна", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, страховщики лондонского Ллойдса согласились страховать суда с украинским зерном. Договора страхования судов подписали ряд синдикатов лондонского Ллойда, представляющих собой группы страховщиков, объединяющих капитал и берущих на себя страховые риски.

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