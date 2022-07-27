Первые договора страхования зерновых грузов были подписаны членами синдиката Lloyd’s of London в среду, 27 июля.

Возобновление экспорта зерна из черноморских портов Украины стало на шаг ближе после подписания договоров страхования, которые позволят судам работать.

Как сообщил исполнительный директор страхового рынка Lloyd’s of London Джон Нил, договоры страхования зерновых грузов были подписаны в среду, 27 июля, пишет Financial Times.

"Буквально на этой неделе мы пытались создать систему страхования морских грузов для перевозки зерна. Мы работали с двумя или тремя разными институтами, чтобы это произошло... И сейчас контракты подписываются", - сказал Нил.

По его словам, договора страхования судов подписали ряд синдикатов Лондонского Ллойда, представляющих собой группы страховщиков, объединяющих капитал и берущих на себя страховые риски.

Джон Нил отметил, что Lloyd's был "уверен" в том, что риски покрываются. "Мы не считаем, что это не подлежит страхованию. Здесь нет ничего, что могло бы сказать нам, что это не подлежит страхованию", – добавил он.

При этом Нил отметил, что более "сложная" ситуация, чем обычно, отразится на цене страхования.

Договоренность об экспорте зерна из Украины: детали

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании трех украинских портов - "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

Срок действия соглашения составляет 120 дней с возможностью продления. Украинские и российские военные одобрили маршруты вывоза. Военного сопровождения грузов не предусмотрено. Суда, идущие в Украину, будут осматривать на предмет наличия вооружения, задействованы и представители РФ.

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