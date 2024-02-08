Это первый рынок экспорта, который Госпродпотребслужба открыла в этом году.

Украинские производители меда отныне смогут поставлять свою продукцию в Китай. Процедуру открытия рынка меда в КНР, которая началась еще в 2019 году, официально завершили, и указанный рынок открыт для отечественных экспортеров, сообщили в Госпродпотребслужбе.

Отмечается, что это первый рынок экспорта, который Госпродпотребслужба открыла в этом году.

"Был сделан большой объем работы, проведено множество встреч, переговоров, осуществлен аудит государственной системы контрой в Украине. В планах – не останавливаться, а продолжать работать для обеспечения бесперебойного экспорта украинской продукции с целью усиления экономической стабильности и увеличения рабочих мест в нашей стране", – подчеркнул председатель Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

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По его словам, согласованная форма сертификата здоровья на экспорт меда из Украины в Китайскую Народную Республику обнародована на официальном портале Госпродпотребслужбы в разделе "Международное сотрудничество", рубрика "Сертификаты на экспорт из Украины".

Рынок Китая является очень перспективным для экспорта продукции украинского производства и его открытие для украинского меда значительно расширяет возможности для отечественных производителей.

Экспорт украинской агропродукции

По состоянию на начало лета 2023 года для украинских производителей молока и молокопродуктов были открыты рынки 31 страны. Также для этих продуктов в июне был открыт рынок Канады.

С октября прошлого года Украина может поставлять в Азербайджан композитные продукты с содержанием мяса птицы и молочных продуктов, доведенные до кулинарной готовности, предназначенные для потребления человеком, в Северную Македонию – переработанные корма для домашних животных, кроме консервированных кормов для домашних животных.

Также с октября открыт новый рынок для сбыта продуктов украинского производства, а именно мяса птицы и продуктов из него в Государство Кувейт.

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