Британцы отменили тарифы на всю свою торговлю с Украиной после начала полномасштабной войны.

Власти Великобритании в четверг, 8 февраля, заявили, что беспошлинную торговлю с Украиной продлят до 2029 года. Об этом сообщает Reuters.

"Это соглашение предоставляет очень необходимую долгосрочную экономическую поддержку Украине, ее предприятиям и людям – критически важную для ее восстановления", – заявил младший министр торговли Великобритании Грег Гендс.

Он добавил, что Британия будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

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Беспошлинную торговлю продлят почти на все товары на пять лет. Исключениями станут яйца и птица: в данном случае срок действия продлят лишь на два.

Напомним, Британия предоставила Украине выгодные условия торговли после начала полномасштабной агрессии. Кроме этого Лондон ввел запрет экспорта в Россию товаров и технологий, которые можно использовать в войне.

Торговля между странами

Еще до начала войны между Украиной и Британией происходило широкое торгово-экономическое сотрудничество: только за 2021 год товарооборот между странами составил 2,2 млрд. долларов. Всего более 300 украинских производителей экспортировали свои товары на Туманный Альбион.

Украина традиционно экспортирует в Великобританию муку, зерно, молочную продукцию, мясо птицы, полуфабрикаты, томатную пасту, мед, кукурузу, пшеницу, соки, грибы, и сахар.

В структуре импорта товаров из Великобритании в Украину преобладают, в частности, средства наземного транспорта, а также изделия химической и фармацевтической промышленности.

Украина и Британия вместе

Великобритания является одним из главных союзников Украины не только в сфере экономики. Подтверждением этого стало подписание в январе соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

Оно предполагает, что в случае российской атаки в будущем, британцы окажут необходимую помощь в быстрые сроки. Это касается в том числе самого передового оружия, которое есть в распоряжении Лондона. Соглашение рассчитано на 10 лет.

Также Британцы лоббируют интересы Украины среди представителей Республиканской партии США, убеждая их встать на сторону Киева. Такие усилия эксперты связывают с тем, что сама Великобритания чувствует опасность из-за агрессивных действий России.

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