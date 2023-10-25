Соответствующая форма международного сертификата обнародована на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы.

Украина теперь сможет экспортировать мясо птицы в Кувейт.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. В ведомстве напомнили, что первым шагом для осуществления экспорта пищевых продуктов является запрос оператора рынка в территориальный орган Госпродпотребслужбы по месту расположения мощностей.

"Еще одна хорошая новость для отечественных производителей. Госпродпотребслужбой в тесном сотрудничестве с МИД открыт новый рынок для сбыта продуктов украинского производства, а именно мяса птицы и продуктов из него в Государство Кувейт", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что соответствующая форма международного сертификата обнародована на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы в рубрике "Международное сотрудничество", в разделе "Ветеринария и безопасность", в подразделе "Сертификаты на экспорт из Украины".

Также в разделе "Требования стран мира" можно ознакомиться с перечнем обязательных документов, которые должны сопровождать груз при экспорте мяса птицы и продуктов из мяса птицы в Кувейт.

Экспорт украинской агропродукции

За 2022 год Украина согласовала с иностранными партнерами 22 формы международных ветеринарных сертификатов на экспорт продукции животного происхождения в 12 стран мира.

По состоянию на начало лета для украинских производителей молока и молокопродуктов были открыты рынки 31 страны. Также для этих продуктов в июне был открыт рынок Канады.

В октябре достигнута договоренность по экспорту новых видов продукции украинского производства в Азербайджанскую Республику и в Республику Северная Македония.

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